Tanja Brehm leitet die VHS

Tanja Brehm ist die neue Leiterin der VHS-Außenstelle Coburg Stadt und Land in Bad Rodach. Sie stellte sich am Montag im Stadtrat vor. Bürgermeister Tobias Ehrlicher freute sich über die neue ehrenamtliche Kraft und wünschte ihr viel Freue bei der neuen Aufgabe: "Man kennt sie in Bad Rodach. Sie wird ihre Arbeit sehr genau und sehr gut machen!"

VHS-Chef Rainer Maier freute sich ebenfalls, dass die Volkshochschule mit einer Ansprechpartnerin weiterhin vor Ort sein kann. Und Tanja Brehm forderte die Bad Rodacher auf, das Angebot der VHS fleißig zu nutzen: "Es gibt bei uns immer wieder mal was Neues!" hs