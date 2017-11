Talvariante wieder auf dem Tisch

Bernhard Panzer



Er habe sich schon sehr wundern müssen, sagte CSU-Stadtrat Walter Drebinger in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwochabend. Und zwar darüber, dass jetzt in der Debatte um die Südumgehung wieder ein Trasse auf den Tisch komme, die doch längst abgelehnt worden sei. Denn der Ausschuss sollte grünes Licht geben dafür, dass die bereits verworfene Aurachtalvariante jetzt detailliert ausgearbeitet wird.

In der Tat lässt sich die Stadt dies jetzt gut 160 000 Euro kosten. So wurde der Auftrag für die entsprechenden Ingenieurleistungen vergeben. Erforderlich sei das im Nachhinein deshalb, weil man einen Variantenvergleich durchführen müsse. Das erläuterte Bürgermeister German Hacker (SPD) in der Sitzung und bezog sich auf Gerichtsurteile, die "eine Planungstiefe verlangen."

Im Klartext bedeutet das, dass beim Vergleich der in Frage kommenden Varianten nicht nur die Vorzugslösung detailliert untersucht werden muss, sondern eben auch die schon abgelehnte Aurachtalvariante. Die bisherigen Erkenntnisse seien wohl nicht tiefgründig genug. "Wir müssen halt einen Schritt tiefer gehen", sagte Hacker.

Verwaltungsleiter Gerhard Höfler erläuterte die Notwendigkeit und verwies auf die laufende Rechtsprechung. In einem ähnlich gelagerten Fall sei nämlich eine fehlende Alternativ-Betrachtung bemängelt worden. Die Behörden seien aber an die Rechtsprechung gebunden. Möglicherweise, so Höfler, gebe es ja eine Klage gegen die Südumgehung. Wenn man dann nicht die geforderten tiefgründigen Untersuchungen nachweisen kann, gehe man Gefahr, den Prozess zu verlieren.

Höfler: "Das würde uns um Jahre zurückwerfen." Deshalb sei es am schnellsten zielbringend, wenn man diese detaillierte Ausarbeitung nun vornehme, auch wenn das ärgerlich sei.

Walter Drebinger wollte das nicht nachvollziehen. "Das ist Geldvernichtung", sagte er und fand Unterstützung bei Bernhard Wilfer (SPD). "Ich brauche diese Variante nicht", sagte Drebinger und verwies darauf, dass ein Ergebnis längst feststehe. Außerdem habe man diese Trasse bereits aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen. Dass man das jetzt für viel Geld prüfen lasse, um keinen Formfehler zu machen, war für ihn nicht einsichtig. Drebinger will deshalb seinen Faktionskollegen und Landtagsabgeordneten Walter Nussel zurate ziehen, in dessen Eigenschaft als Beauftragter für Bürokratieabbau.