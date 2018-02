Talente wecken und die Persönlichkeit weiterentwickeln

red



An der Städtischen Volkshochschule (Vhs) beginnt am Montag, 5. Februar, der allgemeine Kursbetrieb . Die meisten der mehr als 200 Angebote sind noch aufnahmefähig und man kann sich auch weiterhin jederzeit zu der vielfältigen Kurspalette anmelden, heißt es in einer Mitteilung von der Vhs. Es gibt Sprach- und EDV-Kurse, Seminare für Beruf- und Karriere oder Persönlichkeitsbildung, Rechts- und Verbraucherfragen und vieles mehr. In allen Sparten werden Neuerungen angekündigt.Wer der Hektik des Alltags entfliehen und zu körperlichem und seelischem Wohlbefinden gelangen möchte, für den gibt es zahlreiche Kurse zu Entspannung, Gymnastik, Tanz und Kreativität. In über vierzig Kursen hat man die Möglichkeit, in Form zu kommen und fit zu bleiben.Auch kulinarisch bleibt kein Wunsch offen: Kurse mit Indischer Küche oder mediterranen Blitzrezepten, eine kulinarische Reise durch Franken oder Sushi sind im Programm. Künstlerische Talente lassen sich wecken und weiter entwickeln in Kursen zur Malerei, Holzschnitzen, Drechseln, Nähen und Goldschmieden. Ein Programm für Kinder sowie Vorträge runden das Programm ab.Bereits in der ersten Woche beginnen einige Kurse, wie die Sprach-, Gymnastik- und Bewegungskurse oder experimentelle Malerei. Die übrigen Kurse starten nach den Faschingsferien.Das neue Programmheft ist erhältlich im Neuen Rathaus, in der Stadtbücherei, bei Buchhandlungen, Banken, Behörden, bei der Tourist-Information im Arkadenbau und im Internet unter www.vhs-badkissingen.de Anmeldung im Vhs-Büro, Tel. 0971/807 12 10.