Talente der DJK verlieren auswärts

Am vierten Spieltag der Gruppe Mitte der Mädchen-Bundesliga (WNBL) haben sich die U18-Basketballerinnen der DJK Brose Bamberg (5.) beim führenden Team Mittelhessen in Marburg mit 53:58 (24:25) geschlagen geben müssen. Das erste Viertel entschied die Mannschaft von Trainer Ulf Schabacker mit 16:10 für sich, es gelang ihr jedoch in einer engen Partie nicht, das Ruder wieder entscheidend herumzureißen.

Bis in die Schlussphase hinein wechselte die Führung mehrfach. Die beiden mittleren Spielabschnitte endeten 15:8 und 16:12, 17:17 stand es nach den letzten zehn Minuten. Die erfolgreichsten Bamberger Punktesammlerinnen waren Anika Hartmann (17) und Alina Hering (11), vier Ballgewinne gelangen Nina Kühhorn. Das nächste Spiel bestreitet die DJK Brose erst am 19. November gegen die Main Sharks. red

DJK Brose Bamberg: Hartmann (17), Hering (11), Spiegel (8), Kühhorn (6), Barth (5), Volk (4), Edelmann (2), Hofmann