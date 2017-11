Tagespflege in Buttenheim

Das Seniorenzentrum Buttenheim lädt zur offiziellen Eröffnungsveranstaltung der Tagespflege am 22. November in die Hauptstraße 91 ein. Um 15 Uhr werden die Feierlichkeiten mit Staatsministerin Melanie Huml (CSU) und Landrat Johann Kalb (CSU) beginnen. Das Konzept der Tagespflegeeinrichtung, die zwölf Pflegeplätze bereit hält, wird von Nadine Glaser, der Pflegedienstleiterin der Tagespflege, vorgestellt. Im Anschluss erhalten alle Interessierten eine Führung durch die neu umgebauten und eingerichteten Räumlichkeiten. Um 16 Uhr rundet der Vortrag "Ernährung und Demenz" von Sabine Riemer, Diätassistentin, die Eröffnungsfeierlichkeiten ab. Die Tagespflege Buttenheim bietet Pflegebedürftigen aller Pflegegrade Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr an verabredeten Tagen und zu individuell vereinbarten Tageszeiten eine Betreuung außerhalb des häuslichen Umfeldes. Neben dem Gemeinschaftsraum stehen den Gästen ein Wohnzimmer, ein Ruheraum, eine Therapieküche und ein Pflegebad zur Verfügung. Die Tagespflegegäste können einen speziellen Hin- und Rückfahrservice nutzen. red