Die Landfrauengruppe Burkardroth unternimmt am Montag, 4. Juni, eine Tageslehrfahrt in die Nougatstadt Schmalkalden. Zunächst wird eine Pfannenfabrik in Fischbach/Rhön besichtigt, dann geht es weiter nach Schmalkalden zur Betriebserkundung in der Viba-Nougat-Welt. Auch eine Altstadtführung steht auf dem Programm. Die Rückfahrt erfolgt etwa um 17 Uhr. Anmeldungen sind bis Ende März bei den Ortsbäuerinnen Monika Reith, Premich, Tel.: 09701/1259, Magda Borst, Tel.: 09708/594, oder Katharina Holzheimer, Tel.: 09708/256 00 31 möglich. sek