Tagesausflug mit Werksbesichtigungen

Die Interessengemeinschaft Werksbesichtigungen bietet am Freitag, 22. Juni, einen Tagesausflug mit zwei Besichtigungen an. Zunächst fahren die Teilnehmer zum Creaton-Ziegelwerk nach Großengottern und danach zur Firma Pollmeier-Massivholz nach Creuzburg. Abfahrt ist um 6 Uhr früh in Burkardroth. Interessierte melden sich unter Tel.: 09734/345 oder per Mail unter Sigeroa@gmx.de an.