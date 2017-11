Tage der Neuen Musik beginnen

Am heutigen Donnerstag beginnen die 16. Tage der Neuen Musik Bamberg um 19 Uhr in der Johanniskapelle am Oberen Stephansberg. Beim Eröffnungskonzert gibt es gleich eine Uraufführung zu hören, die viel mit Bamberg zu tun hat. Auf dem Domberg nämlich komponierte Viera Janárceková im Auftrag des Vereins Neue Musik in Bamberg das Stück "Härtetest und Scheinglück" für Kontrabass und Akkordeon. Interpretieren werden es Sophie Lücke, Kontrabass (München) und Janne Valkeajoki, Akkordeon (Helsinki). Außerdem spielen sie "Pantomime" von Sofia Gubaidulina in einer Fassung für Kontrabass und Akkordeon, Ville Raasakkas "Krampfen" für Akkordeon Solo und Nicolaus Richter de Vroes "Atlas Textures" für Kontrabass Solo. Karten sind noch an der Abendkasse zu haben. red