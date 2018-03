Mit einem Tag der offenen Tür stellt sich der Kindergarten Westheim am Sonntag, 18. März, zwischen 14 und 17 Uhr vor. Mit neuem Layout, einem ausführlich beschriebenen Konzept, Praxisbeispielen und viel Bildmaterial wird ein Einblick in die pädagogische Arbeitsweise und den Kindergartenalltag gegeben. Um 14 Uhr wird der neugestaltete Garten mit den Kinder, Eltern und Gemeindereferentin Monika Hufnagel gesegnet. Anschließend sind die Türen geöffnet. Die Räume dürfen von Groß und Klein auf unterschiedlichste Art und Weise erforscht und erkundet werden.

Jeweils um 15 Uhr und 16 Uhr bietet die Kindergartenleitung Eva Plehn eine Hausführung mit Informationen zum Reggio-Ansatz, zum offenen Konzept und zum "gelebten Alltag" an. Für das leibliche Wohl sorgt die Köchin der Kindertageseinrichtung Silke Gessner mit "Hammelburgern aus der Kindergartenküche". Das Elternteam bietet Kaffee und Kuchen im MGV-Heim gegenüber an. red