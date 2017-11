Tag der offenen Tür in der Galerie 13 in Neustadt

Der Künstler Ralf Vieweg lädt an diesem Adventssonntag zum Besuch in seiner "Galerie 13" in Neustadt ein. Zwischen 13 und 18 Uhr bietet er Einblick in seine ganz persönliche Welt aus Farbe und Fantasie (Galerie 13, Patzschkestraße 13, Neustadt).

Ralf Vieweg liebt leuchtende Farben. Davon zumindest erzählen viele der Bilder, die der in Neustadt lebende Maler geschaffen hat. Venedig-Ansichten und Samba-Impressionen, Porträts oder Stillleben - Vieweg hat eine Vorliebe fürs Kraftvolle. Davon können sich an diesem Sonntag Interessenten in Neustadt überzeugen.

Vieweg bietet Einblick in sein vielseitiges Schaffen. Ausgestellt werden Ölgemälde von Ralf Vieweg. Dabei handelt es sich um realistisch gearbeitete Arrangements, teils großformatig mit symbolistischen Inhalten, Porträts, Akte, Tiermotive und Stillleben. Hinzu kommen Landschaften als Basis für figurale Darstellungen.

Vielfältig sind die verwendeten Materialien: Öl auf Leinwand, Stein, Schiefer, Terrakotta sowie Holz. Die Kenntnisse im Umgang mit den verschiedenen Techniken und Materialien hat sich Vieweg im intensiven Selbststudium angeeignet. "Ich sehe mich als fantastischen Realisten und Symbolisten mit Schwerpunkt auf Porträtmalerei von Mensch und Tier" - so beschreibt Vieweg selber sein künstlerisches Schaffen.

Markant für seinen Stil ist die beinahe fotorealistische Präzision der Darstellung. Seine Arbeiten waren schon in vielen Einzel- und Gruppenausstellungen zu sehen - nicht nur im fränkischen Raum. ct