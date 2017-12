Tag der offenen Tür im Busbetriebshof

Die Bevölkerung ist eingeladen am Sonntag, 10. Dezember, von 11 bis 17 Uhr einen Blick hinter die Kulissen des Erlanger Stadtverkehrs (Frauenauracher Straße 90) zu werfen. Für den nostalgischen Charme wird der Tag der offenen Tür von den Freunden der Nürnberg-Fürther-Straßenbahn mit ihren Oldtimerbussen unterstützt. Es gibt einen Shuttleservice vom Hugenottenplatz mit einem modernen Gelenkbus und einem Oldtimer. Auf dem Gelände wird die moderne grün-blau-weiße Busflotte vorgestellt und ein Oldtimer nimmt die Besucher mit auf eine kleine Runde durch Büchenbach. Am Sonntag, 10. Dezember, bieten die Erlanger Stadtwerke auf dem Betriebsgelände Führungen durch die Werkstätten und Fahrten durch die Waschstraße an. Um 15 Uhr zeigen die Vize-Juniorenweltmeisterin und ihre Partnerin im Einradfahren ihr Können. Hüpfburg, Kinderschminken und weihnachtliche Basteleien sorgen für einen harmonischen Familienausflug. red