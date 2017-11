Workshop Feuerspucken





Die Bayerische Schlösserverwaltung - in Kooperation mit der Stadt Kulmbach, den Freunden der Plassenburg, dem Kreisjugendring Kulmbach, dem Landesbund für Vogelschutz, der "Burgschänke" und der Stadtbus Kulmbach GmbH - lädt am Samstag, 2. September, zum Tag der offenen Plassenburg ein. Bei ganztägig freiem Eintritt in allen vier Museen und einem umfangreichen Rahmenprogramm von 14 bis 21.30 Uhr können die Besucher die Plassenburg neu entdecken.Welche Sprichwörter sind im Schlafzimmer entstanden, was haben Werwölfe auf der Plassenburg zu suchen und wohin führt der unterirdische Gang im Schönen Hof? Dies und mehr erfahren Besucher in zahlreichen Themenführungen. Zudem gibt es Mitmach-stationen für Groß & Klein wie eine Wappenwerkstatt, Zinnfigurenbemalen oder ein Ritterturnier für Kinder. Die Märchenerzählerin Andrea Gisder berichtet von wilden Drachen und verwunschenen Tieren. Besucher ab acht Jahren können bei einem Workshop das Feuerspucken ausprobieren.Der Film "Die Plassenburg von oben" feiert Premiere, und Tierfreunde erfahren Wissenswertes rund um "Die Burg als Lebensraum". Das Feldlager "Hortus Bellicus", Fechtvorführungen, Gaukler und Musik sorgen für die historische Atmosphäre. Den krönenden Abschluss bildet um 21 Uhr die Feuershow von "SAM & more". Das Gesamtprogramm ist unter www.schloesser.bayern.de zu finden.Die Auffahrt zur Plassenburg ist ab Zufahrt Obere Buchgasse für den Individualverkehr gesperrt. Bitte nutzen Sie den Plassenburg-Express (Selbstzahler). Der Pendelbus verkehrt bis 22 Uhr durchgehend zwischen Haltestelle Klostergasse und Kasernenhof je nach Bedarf in enger Taktung. Um 15.55, 16.55 und 18.55 Uhr wird zusätzlich eine Haltestelle am Parkplatz Schwedensteg für die Auffahrt zur Burg bedient. Für den bergauf führenden Fußweg vom Parkplatz Schwedensteg zur Plassenburg muss man zirka 20 Minuten einkalkulieren. red