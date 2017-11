Tag der offen Tür bei Intec

Zu einem Tag der offenen Tür lädt die gemeinnützige GmbH Intec, eine Integrationsfirma der Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt, ein. Am Samstag, 11. November, von 11 bis 15 Uhr haben Interessierte die Gelegenheit, die Arbeitsstätte zu besichtigen, in der mehr als 50 Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten. Die Firma Intec ist zu finden Am Aischpark 1 in Höchstadt. red