Tag der Modelleisenbahn im Dampflokmuseum Neuenmarkt im Advent

Zum ersten Mal wurde der internationale Tag der Modelleisenbahn am 2. Dezember 2015 ausgerufen, um die kleinen und ganz kleinen Eisenbahnen wieder mehr ins Blickfeld der Menschen zu bringen - die Modellbahn als kreatives, lebensnahes und pädagogisches Spielzeug und als wertvolles und technisch anspruchsvolles Hobby. Heuer steht der Tag der Modelleisenbahn unter dem Motto " Papa, komm spielen!".

Das Hobby schweißt zusammen, stellt die Gemeinsamkeit spielerisch in den Vordergrund und setzt einen generationsübergreifenden Erfahrungsaustausch in Gang. Die Welt der Modelleisenbahnen ist ein solches Bindeglied zwischen den Generationen.

In diesem Jahr beteiligt sich das Deutsche Dampflokmuseum in Neuenmarkt bereits zum zweiten Mal am Tag der Modelleisenbahn und wird am 2. und 3. Dezember nicht nur seine wertvollen Originalexponate zeigen, sondern auch Modellnachbildungen in allen gängigen Maßstäben.

Die Räumlichkeiten Museums bieten viel Raum für die Aktivitäten der Eisenbahnvereine aus Roztoky bei Prag, aus Selb, Hof, Münchberg und Kulmbach sowie zahlreicher Modelleisenbahner.

Man kann sich unter anderem freuen auf die große LGB-Gartenbahnanlage nach Harzer Schmalspurbahn-Motiven, Echtdampf-Modelldampflokomotiven im Maßstab 1:13 auf Rundkurs, eine Lego-Eisenbahnwelt mit authentischen Nachbauten von DDM-Lokomotiven, eine N-Modulanlage mit vielfältigen Landschaftsmotiven und Fahrbetrieb, die Ausstellung von Modellen der CSD, CD, ZSR und ZSSR in N, TT, H0 und 0 sowie eine Brillenschlangen-Parade mit den buntesten Lokomotiven Europas, das Projekt "Modellbahn in der Schule" und ein Stück Kulmbacher Heimatgeschichte: die Lokalbahn nach Thurnau in H0.

Das Museum hat an den Modellbahntagen geöffnet am Samstag, 2. Dezember, 10 bis 17 Uhr; sowie am Sonntag, 3. Dezember, 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene sieben Euro und für Kinder (6-16 Jahre) fünf Euro, Familienkarte 15 Euro. red