Der Naturpark bayerische Rhön richtet am Samstag, 24. März, in Münnerstadt einen Tag der Astronomie aus. Treffpunkt ist um 20 Uhr am Sportheim, Am Kleinfeldlein, in Münnerstadt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Spende für den Verein Sternenpark Rhön e.V. jedoch willkommen. sek