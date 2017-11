Täter stehlen BMW aus Hofeinfahrt

Bislang unbekannte Autodiebe schlugen in der Nacht zum Donnerstag in Geisfeld zu und entwendeten einen BMW mit den angebrachten Kennzeichen "BA-PB 11". Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Täter stahlen das Auto zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 5.30 Uhr, in der Straße "In der Reuth". Da Anwohner gegen 4.30 Uhr verdächtige Geräusche hörten, fand der Diebstahl möglicherweise zu diesem Zeitpunkt statt, berichtet die Polizei weiter. Das Fahrzeug war in der Hofeinfahrt des Eigentümers abgestellt. Bei dem entwendeten Wagen handelt es sich um einen drei Jahre alten, blauen BMW 430d xDrive mit einem Zeitwert von etwa 30 000 Euro.

Die Kripo bittet um Hinweise: Wer hat in der Nacht zum Donnerstag, insbesondere gegen 4.30 Uhr, in der Straße "In der Reuth" verdächtigte Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Wem sind dort im Vorfeld verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten? Wer hat das Auto mit den angebrachten Kennzeichen "BA-PB 11" nach der Tat noch gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter Telefon 0951/9129-491 entgegen. red