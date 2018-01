Täter lassen VW Touran mitgehen

Am Samstagmittag erbeuteten Unbekannte den Geldbeutel und die Autoschlüssel bei einem Einbruch und entkamen dann mit dem in der Nähe abgestellten VW Touran ihres Opfers. Die Kripo Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0951/9129-491.

Zwischen 12 und 13.30 Uhr drangen die Einbrecher über die Haustür in eine Wohnung in der Heiliggrabstraße in Bamberg ein und entwendeten aus einer Handtasche den Geldbeutel sowie die Fahrzeugschlüssel für einen VW. Anschließend erbeuteten die Täter auch den dazu passenden schwarzen VW Touran mit dem Kennzeichen "BA-W 2101", der im Hinterhof des Anwesens abgestellt war. Das Auto hat einen Zeitwert von rund 11 000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst aus Bamberg ermittelt und fragt: Wer hat am Samstagmittag verdächtige Personen im Bereich der Heiliggrabstraße gesehen? Wem ist der schwarze VW Touran mit den Kennzeichen "BA-W 2101" seit Samstagmittag aufgefallen? pol