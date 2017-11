Täter kamen über die Terrasse

In der Nacht zum Samstag brachen Unbekannte in ein Anwesen in Erlangen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von 16 Uhr (Freitag) bis 8 Uhr (Samstag) verschafften sich die Einbrecher über die Terrassentür Zugang zu dem Anwesen im Schleifweg. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Der Entwendungsschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911/2112-3333. pol