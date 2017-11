Tado Karlovic bleibt Trainer bei der TV/DJK Hammelburg

Für Spekulationen sorgte die Tatsache, dass Tado Karlovic, Trainer der Zweitliga-Volleyballer der TV/DJK Hammelburg, ausgerechnet beim Derby bei seinem Ex-Verein

VC Eltmann am vergangenen Samstag seine Mannschaft nicht betreute. Mittlerweile haben sich Verein und Trainer aber offenbar wieder zusammengerauft.

"Wie es in besten Familien vorkommt, gab es einen abteilungsinternen Konflikt, den wir in den vergangenen Tagen mit Fairness, gegenseitigem Respekt und großer Besonnenheit gelöst und beigelegt haben", sagte Hammelburgs Pressesprecher Oliver Wendt. Dabei hätten Mannschaft und Vorstand dem Trainer das volle Vertrauen ausgesprochen. red