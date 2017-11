Tabellenführer Zeil marschiert

Nach dem 7:1-Sieg zuletzt in Schretzheim war der Tabellenführer der Kegler-Bayernliga, SKK Gut Holz Zeil, zu Hause gegen den Vorjahresvizemeister Baur-SV Burgkunstadt gefordert. Obwohl die Burgkunstadter nur Achter waren, waren die Zeiler gewarnt, spielten sehr konzentriert und legten einen weiteren 7:1-Sieg nach.

Holger Jahn und Marco Endres starteten für Gut Holz. Ein sehr einseitiges Duell entwickelte sich zwischen Jahn und Schmidt. Der Gast büßte mit schwachen 487 Kegeln mächtig Boden ein, denn Jahn erreichte mit genau 600 Kegeln einmal mehr die 600er-Marke. Deutlich hochklassiger entwickelte sich das Duell zwischen Endres und Thyroff. Nach 2:2 Sätzen gewann Thyroff mit 607:594 Kegeln. Patrick Löhr und Mannschaftskapitän Olaf Pfaller wollten den Sack vorzeitig zumachen. Pfaller führte nach Satz 1 (152:122) deutlich, machte es gegen Zapf aber spannend und siegte nach 2:2 Sätzen mit 564:538. Patrick Löhr startete mit 175 Kegeln grandios und demontierte seinen Gegner Krötter förmlich. Am Ende schraubte sich Löhr in einer tollen Partie auf den Tagesbestwert von 621. Krötter/Kestel (512) blieb nur die Statistenrolle.

3:1 Punkte und weit über 200 Kegel Vorsprung, das war die Ausgangslage für das Zeiler Schlussduo Bastian Hopp und Oliver Faber. Dem starken Burgkunstadter Schlussduo Patrick Kalb und Peter Zapf war damit klar, dass an diesem Tag nichts mehr auszurichten war, und so spielten beide auch. Zapf hatte gegen Faber mit 525:583 das Nachsehen. Kalb führte schnell mit 2:0 gegen Hopp, der sich aber steigerte und nach tollen 177 Kegel auf der Schlussbahn bei 2:2 Sätzen mit 573:551 Kegeln das Duell noch drehte.

Das Gesamtergebnis von 3535:3220 sprach eine deutliche Sprache, was noch einmal zwei Mannschaftspunkte auf das Zeiler Konto spülte. So setzte sich der Tabellenführer mit 7:1 durch und verteidigte Platz 1. Am kommenden Samstag gastieren die Zeiler beim BMW-SKK Landshut. gö