Tabellenführer TV Großwallstadt ist eine Nummer zu groß für HSC-Reserve

Coburg — Obwohl der HSC 2000 Coburg II kämpferisch alles gab, stand die junge Mannschaft bei der klaren 18:31-Niederlage bei Spitzenreiter TV Großwallstadt auf verlorenem Posten. Die Hoffnungen auf Punkte waren aufgrund der personellen Situation bereits im Vorfeld nicht groß. Es fehlten wichtige Akteure, die in der 1. Mannschaft und bei den A-Junioren benötigt wurden, dazu waren die Abwehrrecken Jonathan Rivera und Nikola Franke verletzungsbedingt nicht einsatzfähig. Nur acht Feldspieler standen im Aufgebot von Trainer Martin Röhrig. Nachdem sich Bad Neustadt mit 21:17 gegen den Dritten aus Leutershausen durchsetzte, steht Coburg nun aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter den Unterfranken auf Platz 13.

TV Großwallstadt -

HSC Coburg II 31:18 (17:9)

Die zehn Coburger bemühten sich von Anfang an mit viel Einsatz, die Niederlage in Grenzen zu halten. Spielerische Vorteile verschafften sich die favorisierten Gastgeber erst mit zunehmender Spieldauer, denn nach dem 0:1 und 2:3 (5. Minute) sah

es zunächst noch ganz gut für die HSC-Reserve aus. Aber als die Hausherren das Tempo erhöhten und ihre Erfahrung ausspielten, stand es schnell 7:3 für Großwallstadt. Nachdem Coburg mit einigen guten Kombinationen wieder verkürzte (8:6, 14.), machte der Tabellenführer bis zur Halbzeit Ernst und zog auf 17:9 davon.

Mit Treffern von Max Drude, Andreas Wolf und Marvin Munoz begann der HSC II den zweiten Abschnitt vielversprechend und verkürzte auf 12:17. Dieses Niveau konnten die Gäste allerdings nicht halten, wiederum produzierte das junge Coburger Team in der Folge zu viele Fehler. Großwallstadt nutzte das zu einem Vier-Tore-Lauf und war nach 42 Minuten bereits beruhigend mit 23:14 in Führung. Auch eine HSC-Auszeit konnte an den Kräfteverhältnissen nicht viel rütteln, die Unterfranken bauten ihren Vorsprung weiter aus und kamen zu einem ungefährdeten 31:18-Erfolg.

Erfreuliche Randnotiz: Andreas Wolf näherte sich nach seiner langen Verletzungspause mit fünf Treffern seiner Topform, dazu lieferte der junge Marvin Munoz mit ebenfalls fünf Toren ein starkes Spiel ab. Die Einsatzbereitschaft aller Coburger stimmte, es fehlte schlicht an der Erfahrung und Qualität, um Großwallstadt entscheidend zu gefährden.



Stimmen zum Spiel

Ronny Göhl (Co-Trainer HSC Coburg II): "Wir hatten viele gute Situationen und viele gute Chancen herausgespielt, haben aber mit unserer Chancenverwertungen teilweise gehadert. Die Abwehr war sehr engagiert und kämpferisch. Wir haben uns gut verkauft. Das klare Ergebnis mit 13 Toren Differenz drückt das nicht aus, allein das Halbzeitergebnis hätte statt minus acht nur minus vier heißen dürfen. Insgesamt sind wir nicht enttäuscht. Wir haben viele Sachen gesehen, wo wir echt gut waren, aber auch Dinge, die wir besser können."



Kenny Schramm (zwei Treffer): "Wir haben die ersten zehn Minuten gespielt, wie wir uns das vorgenommen haben. Dann haben wir allerdings den Faden verloren und sind durch zu viele

leichte Fehler mit hohem Rückstand in die Kabine gegangen. Die 2. Halbzeit war nahezu ein Spiegelbild. Zu Beginn spielten wir wieder auf Augenhöhe, konnten das Niveau aber leider nicht halten, weshalb wir letztendlich das Spiel doch deutlich verloren haben."