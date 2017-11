SVM mit viel Ersatz 1:3

Keine Mühe hatte der Mit-Tabellenführer der Fußball-A-Klasse Coburg 3, SV Heubach, beim 5:0 beim TSV Bertelsdorf. Dagegen verlor der FC Frickendorf unglücklich mit 1:2 in Obersiemau. Der SVM Untermerzbach war beim 1:3 in Scherneck stark ersatzgeschwächt. So musste Trainer Walter Schu-berth zwischen die Pfosten.

TSV Obersiemau -

FC Frickendorf 2:1

Tore: 1:0 Eller (11., Elfmeter), 1:1 Haß (84. Elfmeter), 2:1 Eller (90.)

TSV Scherneck II -

SVM Untermerzbach 3:1

Tor für Untermerzbach: Escha

TSV Bertelsdorf -

SV Heubach 0:5

Tore: 0:1 Derbfuß (3.), 0:2 F. Holzwarth (39.), 0:3 Schorn (43.), 0:4 Derbfuß (69.), 0:5 Schorn (76.) di