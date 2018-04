SV: Tennisabteilung mit neuer Spitze

Zur Jahreshauptversammlung des SV Neuses (Abteilung Tennis) begrüßte Vorsitzender Lothar Steinke die Mitglieder, den Ehrenvorsitzenden Siegfried Reinhard sowie Ehrenmitglied Monika Popp. Steinke berichtete über Aktivitäten 2017 und dankte dem Vorstand für die Mitarbeit. Anschließend stellte er seinen Posten zur Verfügung, da er auch noch seit 2016 Vorsitzender des SV Neuses 05 ist: "Diese Doppelbelastung ist schwer zu stemmen."

Günther Krebs verlas den positiven Kassenbericht für das Jahr 2017. Weiterhin stellte er den Haushaltsplan 2018 vor, welcher einstimmig genehmigt wurde. Dann wurde der Vorstand entlastet. Uwe Fugmann teilte detailliert mit, welche Mannschaften 2017 mit welchem Erfolg am Spielbetrieb teilgenommen haben. Die Damen 30 schlossen auf Platz 3 (von sieben Mannschaften) ab. Die Damen 50 kamen auf Platz 2 (von sechs Mannschaften).

Die Herren 50 schlossen auf Platz 6 (von sieben Mannschaften) ab. Es nahmen somit insgesamt 23 Aktive am Spielbetrieb teil.

Als nächstes ging U. Fugmann auf die Jungendarbeit und das in diesem Zusammenhang im Jahr 2017 ins Leben gerufene Kindertraining ein, an dem sich mittlerweile 13 Kinder beteiligen und das auf jeden Fall aufrechterhalten und ausgebaut werden soll.

Im Jahr 2018 soll es neben Tennis-Auftakt und Saisonabschluss auch wieder ein Familienturnier und ein Mixed-Turnier geben. Des Weiteren soll zu Ehren des im Jahr 2017 verstorbenen Hans Erhardt ein Gedächtnisturnier stattfinden. Termin ist am 26. Mai und es können sich schon jetzt Mannschaften oder einzelne Spieler beim Sportwart anmelden. Sportlich erfolgte auch der Ausblick auf 2018. Es werden wieder drei Mannschaftenin den gleichen Ligen am Spielbetrieb teilnehmen.

Folgende Posten wurden neu gewählt: Abteilungsleiter Tennis Monika Popp, stellvertretender Abteilungsleiter Helmut Horn, Sportwart Uwe Fugmann, Vergnügungswart Maria Horn. svnt