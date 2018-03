SV Steinwiesen startet mit 3:2-Derbyerfolg

Seit gestern Abend rollt in der Kreisklasse 4 wieder der Ball. Es fand aber nur ein Spiel statt, in dem der SV Steinwiesen den FC Unter-/Oberrodach mit 1:0 bezwang. Die Partie in Windheim wurde dagegen auf Sonntag verschoben. Ein Spiel steht heute auf dem Programm, die restlichen folgen morgen. Der erste Spieltag wird ab 16 Uhr auf zwei Plätzen abgeschlossen.



SV Steinwiesen -

FC U/Oberrodach 3:2 (2:1)

Es war ein hart umkämpfter, aber verdienter Sieg für Steinwiesen. Beide Mannschaften versuchten ihr Glück über die Flügel. Nach einem schnellen Zuspiel drosch Lucas Hollendonner den Ball aus kurzer Entfernung ins Dreieck. In der 24. Minute hatten die Gäste eine gute Aktion. Der SV hätte im Gegenzug durch Schüsser, der alleine aufs Tor zusteuerte das 2:0 erzielen könne. Kurz darauf fiel, sauber herausgespielt, der Ausgleich. Mit einem platzierten Flachschuss von der Strafraumgrenze ging der SV erneut in Führung. Kurz vor der Halbzeit gab es in Eckballfestival und einen Pfostenschuss für die Gäste.

Nach der Pause hätte der SVS binnen fünf Minuten den Sack zumachen können, aber selbst einen Meter vor dem Tor brachte man den Ball nicht über die Linie. Erneut nach einem Torwartabpraller erzielte die Heimelf das 3:1 und sah wie der sichere Sieger aus. Nach einem Eigentor in der 92. Minute wurde es nochmals spannend, aber dann war der erste Sieg in trockenen Tüchern.

Tore: 1:0 L. Hollendonner (13.), 1:1 Sohr (25.), 2:1 Gloystein (40.), 3:1 Simon (64.), 3:2 Eigentor (92.) / SR: Baierlipp (TSV Steinberg). rr



Samstag

FC Wallenfels - TSV Tettau

Der FC Wallenfels gehört zu den Mannschaften, denen die besten Chancen auf die Meisterschaft und damit auf die Rückkehr in die Kreisliga zugetraut werden. Ganz andere Ambitionen hat der Aufsteiger aus Tettau, für den der Klassenerhalt primäres Ziel ist. Anstoß ist heute um 16 Uhr.



Sonntag

TSV Gundelsdorf -

ASV Kleintettau II

Die Gundelsdorfer mussten in der abgelaufenen Saison lange um den Klassenerhalt bangen. Die Reserve der "Glasmacher" war nur unwesentlich früher gesichert. Die letzten beiden Duelle brachten keinen Sieger (2:2 und 1:1).



SG Rothenkirchen -

FC Seibelsdorf

Nach der frustrierenden Saison in der Kreisliga macht die SG Rothenkirchen einen Neuanfang und will mit Ex-Trainer Jochen Brandl in die Erfolgsspur zurückkehren und im ersten Drittel mitspielen. Die Seibelsdorfer wären dagegen zufrieden, wenn sie mit dem Abstieg nichts zu tun hätten.



SV Reitsch - FC Hirschfeld

Im Frühjahr feierten die Reitscher gegen den FC Hirschfeld den zweithöchsten Saisonsieg (7:1). Allerdings haben sie in der Sommerpause ihre beiden erfolgreichsten Torschützen verloren. Diesmal ist also ein deutlich ausgeglicheneres Spiel zu erwarten, in dem sich die Gäste etwas ausrechnen.



SV Gifting - FC Burggrub

Mit einem nahezu unveränderten Spielerkader gehen beide Mannschaften die neue Saison an. Allerdings muss der FC Burggrub künftig auf Torjäger Daniel Wünsch verzichten. Der SV Gifting hofft auf einen ebenso guten Start wie vor einem Jahr, als man lange aussichtsreich auf Platz 3 lag. In den letzten Duellen setzte sich jeweils die Auswärtsmannschaft durch.



TSV Neukenroth -

SV Buchbach

Der von den meisten Konkurrenten als Topfavorit genannte TSV Neukenroth startet ab 16 Uhr in die neue Saison. Die erste Aufgabe sollte ohne größere Probleme zu lösen sein, denn der Neuling aus Buchbach hat viel bescheidenere Ambitionen und wird die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt wohl gegen andere Gegner holen müssen.



TSV Windheim -

FC Wacker Haig

Da nach dem ergiebigen Regen der Platz in Windheim nicht rechtzeitig hergerichtet werden konnte, wurde das Spiel gestern kurzfristig auf Sonntag verlegt. Anstoß ist um 16 Uhr. han