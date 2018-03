SV Steinwiesen II setzt sich in der Spitzengruppe fest

In der Volleyball-Kreisliga der Frauen gab es für den SV Steinwiesen II einen Sieg und die erste Niederlage.



SV Steinwiesen II -

BSC Ebersdorf II 3:1

Gegen das starke Nachwuchsteam aus Ebersdorf startete Steinwiesen souverän. Gute Aufschläge, präzise Annahmen und variantenreiche Angriffe ließen den Gegner nicht zu seinem Spiel finden (25:13). Im zweiten Satz zeigte sich der BSC stark verbessert, die Führung wechselte ständig. Zu Satzende hatte der SV Probleme, die Angriffe erfolgreich abzuschließen, und der BSC nutzte die Chance zum Ausgleich (21:25).

Der dritte Satz war wieder eine klare Angelegenheit für die Mädechen aus Steinwiesen. Sie spielten souverän wie im ersten Satz und siegte klar mit 25:18. Der BSC gab nicht auf, und im vierten Durchgang entwickelt sich ein harter Kampf. Zu Beginn zeigte Ebersdorf in der Abwehr eine Glanzleistung, und Steinwiesen geriet mit 14:17 ins Hintertreffen. Nach einer Auszeit besann man sich auf die eigenen Stärken. Im Angriff spielte man nun cleverer und wesentlich platzierter, so dass es gelang, die Abwehr des BSC stetig in Bewegung zu halten. Der SV kämpfte sich nun Punkt für Punkt heran und drehte den Satz. Mit dem 25:22 sicherte sich Steinwiesen einen verdienten, aber hart erkämpften 3:1-Sieg.



SV Steinwiesen II -

TSG Niederfüllbach 0:3

Gegen den Absteiger begann Steinwiesen nervös. Die TSG und ihre Fans machten mächtig Stimmung, und das junge Team des SVS ließ sich davon beeindrucken. Schnell lag man mit 6:14 zurück. Zur Satzmitte fand der SV besser ins Spiel, aber der erste Satz wurde mit 17:25 abgegeben. Im zweiten wollte der SV alles besser machen, stattdessen geriet dieser Durchgang zu einem Desaster. Ohne Bewegung und Selbstvertrauen gelangen nicht die einfachsten Spielzüge. Die TSG spielte ohne große Mühen Steinwiesen an die Wand und siegte mit 25:6.

Nach einigen deftigen Worten in der Satzpause ging der SV wie verwandelt in den dritten Satz. Nun herrschte Stimmung auf dem Feld, und die Angriffe wurden wie gewohnt zu Ende gespielt. Bei einer 19:10-Führung sah der SV wie der sichere Sieger aus. Ohne Grund kam es zum Bruch. Der SV griff nicht mehr an. Die Annahmen waren zu ungenau, und die Bälle wurde nur noch gepritscht oder gebaggerte zum Gegner gespielt. Die TSG nahm diese Geschenke an und verkürzte stetig. Je näher die TSG kam, desto verunsicherter war der SVS. Niederfüllbach gelang es tatsächlich noch den Satz zu drehen und siegte verdient mit 3:0.

Der Saisonstart des SV Steinwiesen ist trotzdem gelungen. Mit 15 Punkten aus sechs Spielen liegt man punktgleich mit Tabellenführer aus Hirschaid auf Platz 2.

SV Steinwiesen II: Spohia Blüchel, Simone Detsch, Katrin Franz, Kathrin Potstada, Miriam Hader, Anna Hollendonner, Lea Hollendonner, Julia Kaiser, Jana Keim, Emma Köstner, Lena Köstner, Marion Kuhnlein und Paula Smettane. rd