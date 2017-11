SV Reitsch kann sich im "Keller" absetzen

Hinter dem letzten Spieltag der Kreisklasse 4 am morgigen Sonntag (14 Uhr) stehen noch viele Fragezeichen. Drei Spiele wurden schon abgesagt, nämlich in Gifting (gegen Tettau) und in Steinwiesen (gegen Burggrub) und in Rothenkirchen (gegen Kleintettau II). Andere werden womöglich noch kurzfristig folgen.



TSV Neukenroth -

TSV Gundelsdorf

Beim 6:0-Erfolg in Burggrub hat der TSV Neukenroth (2.) seine gute Form einmal mehr unterstrichen. In dieser Verfassung stehen die Chancen sehr gut, dass gegen den TSV Gundelsdorf (8.) mehr gelingt als ein Remis wie im Hinspiel (1:1). Damit würde man als Tabellenzweiter in die Winterpause gehen, auch weil die Konkurrenz pausiert.

FC Wacker Haig -

FC Hirschfeld

Die Haiger (7.) haben scheinbar zu alter Stärke zurückgefunden. Nach zwei Auswärtssiegen wollen sie nun daheim nachlegen. Sie waren schon beim FC Hirschfeld (11.) mit 3:1 erfolgreich und gehen auch mit sehr guten Chancen ins Rückspiel, zumal der letzte Erfolg der Gäste lange zurückliegt.



TSV Windheim -

FC Seibelsdorf

Ob diese Partie durchgeführt werden kann, entscheidet sich vermutlich erst am Sonntagmittag. Die Windheimer (6.) haben schon im Hinspiel dominiert (6:2), und so wird es der FC Seibelsdorf (16.) auch diesmal ziemlich schwer haben und wohl weiterhin die "rote Laterne" tragen.

FC Wallenfels -

FC U/Oberrodach

Der FC Wallenfels wird als Spitzenreiter in die Winterpause gehen. Morgen möchten die "Flößer" ihren Vorsprung von sechs Punkten verteidigen. Die Aussichten gegen den Aufsteiger aus Unterrodach (14.) stehen auch sehr gut, doch im Hinspiel (4:3) ging es sehr spannend zu. Ein Selbstläufer wird das Rodachtal-Derby somit nicht.



SV Reitsch - SV Buchbach

Der SV Reitsch (13.) hat die große Chance, den Vorsprung vor den Abstiegsplätzen auf sechs Punkte zu verdoppeln. Voraussetzung ist ein Dreier gegen den SV Buchbach (15.), der auswärts sieben seiner acht Spiele verloren hat. Im Hinspiel gab es ein 3:3. Einen Punkt werden die Gäste erneut anpeilen. han