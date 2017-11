SV Reitsch ist im Angriff zu drucklos

Mit einer Heimniederlage haben sich die U17-Juniorinnen des SV Reitsch in die Winterpause der Landesliga Nord verabschiedet. Die beiden Frauenmannschaften in der Bezirksoberliga und in der Bezirksliga Ost sind bereits in der Winterpause.



S V Reitsch -

Spvgg Erlangen 0:3

Auf tiefemn Boden spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab. In der 20. Minute hatten die Gäste eine gute Chance, scheiterten jedoch an der glänzend parierenden Jana Koller im Tor des SVR. In der 31. Minute geriet man dann doch in Rückstand, als sich eine Gästestürmerin regelwidrig gegen ihre Gegenspielerin durchsetzte und zum Schuss kam. Der erste Ball wurde noch an den Pfosten gelenkt, prallte aber von dort direkt vor die Füße des Gegners und wurde zum 0:1-Halbzeitstand verwandelt.

Zu Wiederbeginn konnte man den Tabellenzweiten Gegner vom eigenen Tor fernhalten, hatte aber selber keine zwingenden Chancen, um selbst zum Torerfolg zu kommen. In der 52. Minute überlief die beste Gästespielerin, Finja Bruns, die heimische Abwehr und erzielte das vorentscheidende 0:2. Ein Abbild des zweiten Treffers war das 0:3 durch die gleiche Spielerin. Am Ende verlor der SVR das Spiel verdient gegen einen Gegner, der seine Chancen konsequent nutzte. Die Heimmannschaft agierte im Angriff zu harmlos und setzte die Gäste zu wenig unter Druck. rp