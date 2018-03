SV Memmelsdorf ist beim Tabellennachbarn in Sonnefeld gefordert

Am Sonntag um 14 Uhr ist der SV Memmelsdorf (Platz 6) in der Fußball-Landesliga Nordost beim TSV Sonnefeld (7.) zu Gast. Die Partie droht jedoch auszufallen. Über eine Absetzung wird aber erst heute entschieden.

Der TSV Sonnefeld unterlag zuletzt beim ASV Veitsbronn-Siegelsdorf mit 0:2 und verpasste somit den Sprung auf Platz 5.

Auch der SV Memmelsdorf musste eine unnötige 1:2-Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten TSV Buch hinnehmen. Mit dieser Niederlage muss das Team aus der Schmittenau auch die letzten Hoffnungen auf den Aufstiegsrelegationsplatz begraben, denn der Abstand beträgt 18 Punkte. Da beide Teams ihren Jahresauftakt nicht positiv gestalten konnten, dürften beide auf ein Erfolgserlebnis brennen. Beide Mannschaften stehen etwas unter Druck, denn der Abstiegsrelegationsplatz ist nicht mehr weit entfernt. So hat der TSV Sonnefeld bei noch zwölf ausstehenden Partien nur neun Punkte Vorsprung und die Gäste aus Memmelsdorf zehn.

Der Sonnefelder Trainer Bastian Renk wird seine Mannschaft auf den SV Memmelsdorf gut einstellen, um die wichtigen drei Punkte in Sonnefeld zu behalten. Auch Gästetrainer Rolf Vitzthum wird seinem Team den nötigen Matchplan mit ins Spiel geben, um bei einem Sieg vielleicht auf Platz 5 zu klettern, aber vor allem, um den Negativtrend zu stoppen. Denn der SVM holte in den letzten vier Spielen keinen einzigen Punkt und musste zwölf Gegentore hinnehmen. Hier erscheint die größte Baustelle der Memmelsdorfer zu liegen, denn mit 40 Gegentoren ist die Abwehrreihe alles andere als sicher. Aufpassen muss die Defensive der Gäste auf den Torjäger des TSV Sonnefeld. Aykut Civelek erzielte bislang acht Treffer. Auch der TSV sollte vor der Gästeoffensive gewarnt sein. Denn mit 44 erzielten Toren stellt der SV Memmelsdorf den fünftbesten Angriff der Liga.

Der TSV Sonnefeld wird aus einer kompakten Abwehr agieren, um den SV Memmelsdorf mit schnellem Umschaltspiel das Leben schwer zu machen. Der SVM wird auf ein sicheres Passspiel achten müssen, um nicht in der Vorwärtsbewegung den Ball zu verlieren. Die Elf von Trainer Vitzthum wird Geduld beweisen müssen, um sich Torchancen zu erspielen. Anders als gegen den TSV Buch sollte sie diese Chancen dann auch in Tore ummünzen. Im Hinspiel unterlagen die Memmelsdorfer mit 1:2. hg

SV Memmelsdorf: Dörnbrack, Horcher - Nikiforow, Hörnes, Schütz, Kamm, Schwarm, Sowinski, Weber, Hummel, Seifert, Saal, Griebel, Wernsdorfer, Ogunjimi, Müller