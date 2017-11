SV kampfstark und konsequent

Es läuft weiterhin nicht rund bei der SpVgg Bayreuth II in der Fußball-Landesliga Nordost. Auf dem Kunstrasenplatz in Neudrossenfeld unterlag die Mannschaft von Trainer Michael Regn mit 1:3 (1:1) gegen den SV Friesen. Durch die vierte Niederlage in Folge stecken die "Gelb-Schwarzen" weiterhin im Tabellenkeller fest, während sich die Gäste weiter aus der Gefahrenzone absetzen konnten.



SpVgg Bayreuth II -

SV Friesen 1:3 (1:1)

Nach kurzem Abtasten erarbeitete sich der SV Friesen ein optisches Übergewicht und damit auch die ersten Torchancen. Doch sowohl Nils Firnschild als auch Manuel Rödel zielten nicht genau genug (10., 12.). Zwar waren die Gäste spielerisch nicht besonders überzeugend, dafür stimmte es im Gegensatz zu den Altstädtern in puncto Einsatzbereitschaft und Zweikampfverhalten. Die nächste Gelegenheit bot sich Marcel Lindner, der SpVgg-Schlussmann Andre Merrick zu einer ersten Parade zwang (17.).

Nur eine Minute später deutete sich bereits das Unheil in Form eines Rückstands für die Heimelf an. Ein völlig missratener Rückpass von Hannes Sommerer eröffnete Firnschild und Lindner eine Zwei-gegen-Eins-Situation gegen Towart Merrick, doch die SV-Angreifer scheiterten an ihrem eigenen Unvermögen sowie am Bayreuther Schlussmann. In der 23. Minute war es dann soweit, und wieder halfen die Gelb-Schwarzen tatkräftig mit. Im Spielaufbau vertändelten die Altstädter leichtfertig den Ball, so dass ein Pass ausreichte, um David Daumann in Position zu bringen. Der SV-Stürmer ließ sich die Chance nicht nehmen und schob überlegt zum 0:1 ein.



Auf der Linie geklärt

Bis zu diesem Zeitpunkt waren Tormöglichkeiten auf Seiten der Gelb-Schwarzen praktisch nicht vorhanden. Nach dem Rückstand wurden die Altstädter jedoch stärker und kamen gegen Ende der ersten Halbzeit auch zu Gelegenheiten. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß und dem anschließenden Abschluss von Sommerer wurde der Ball gerade noch auf der Linie geklärt (37.). Zwei Minuten später rettete bei einem Eckball erneut ein SV-Spieler für den bereits geschlagenen Torhüter Siegfried Kirschbauer. Der Ausgleich gelang dann schließlich durch einen Elfmeter von Kevin Eckert, nachdem Sommerer im Strafraum gestoßen wurde.

Der zweite Durchgang war spielerisch auf überschaubarem Niveau. Die wenigen Möglichkeiten nutzten die Gäste dafür konsequent. Firnschild scheiterte noch aus kurzer Distanz an Torwart Merrick (52.). Besser machte es dagegen Marco Haaf, der mit einem Drehschuss die Gäste wieder in Front brachte (67.). Den Deckel auf die Partie machte Nils Firnschild, als der Angreifer eine Freistoßflanke direkt abnahm (82.). Für die Altstädter sprangen hingegen nicht mehr als ein paar Halbchancen heraus.

Den Gelb-Schwarzen kann man den Vorwurf machen, in den 90 Minuten zu wenig investiert zu haben. Wenn sich sowohl die sportliche und die personelle Situation nicht bessert, wird es schwer für die Reserve der Regionalligamannschaft, die Landesliga zu halten. st