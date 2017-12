SV Hut Coburg wurde Vizemeister mit dem Kata-Team

Beim diesjährigen Bayernpokal in Hemau schaffte der Bezirk Oberfranken mit vier Startern aus Coburg den 2. Platz im Kata-Team.

In der Disziplin Kumite, das bedeutet freier Kampf, erreichten die Coburger Codrina Ichim, Mario und Marvin Ahmad im Team den dritte Platz. Geleitet wurde das Team aus Oberfranken vom Kumite-Trainer Frank Hörner und dem Kata-Trainer Christian Hagen.

Dieser Erfolg zeigte einmal mehr, dass beim SV Hut Coburg Karate auf hohem Niveau vermittelt wird. Das Schnuppertraining für Kinder bis acht Jahre findet im an den Donnerstagen von 17 bis 18 Uhr statt. Die Schüler und Jugendlichen üben freitags von 17.30 bis 19 Uhr. br