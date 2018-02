SV Gemeinfeld ist nach starker Vorrunde zuversichtlich

Nach einer überzeugenden Vorrunde und dem überraschenden zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga Schweinfurt steht die Damenfußballmannschaft des SV Gemeinfeld seit Anfang Februar wieder voll im Training. Mit fünf Siegen und drei Punkteteilungen rangiert das Team ungeschlagen hinter dem großen Titelaspiranten SG TSV Grafenrheinfeld.

Trainer Reinhold Klein und sein Co-Trainer Daniel Reuß wollen bei der Verteidigung des zweiten Platzes nichts dem Zufall überlassen und legen viel Wert auf eine intensive Vorbereitung mit zehn Einheiten und weiteren drei Testspielen.

Bei einem gemeinsamen Essen nach dem Trainingsauftakt in der ehemaligen Bundeswehrhalle ließ Klein die Vorrunde Revue passieren und zollte der gesamten Mannschaft ein großes Lob zollte. So stellt der SV in der Kreisliga den zweitbesten Angriff und zudem zwei der erfolgreichsten Torschützinnen mit Luisa Hink mit zehn Treffern und Sonja Schnitzer, die sogar 20 Mal erfolgreich war. Zudem hatte die Mannschaft nie Personalprobleme. 14 bis 16 Spielerinnen standen an den Spieltagen zur Verfügung, was ein weiterer wichtiger Baustein für das gute Abschneiden bedeutete. Dazu kommt der enorme Trainingsfleiß. Die Beteiligung lag stets zwischen zwölf und 15 Spielerinnen. Auch kameradschaftlich passte alles.

Die Gemeinfelderinnen wissen jedoch um die Schwere der Rückrundenpartien, zumal die Gegner nun auch wissen, wo die Stärken des Tabellenzweiten liegen. So dürfte das Team gleich zum Rückrundenstart am 11. März beim Tabellenführer Grafenrheinfeld erfahren, ob die Vorbereitung gefruchtet hat. Doch auch eine Niederlage würde das Team nicht aus der Bahn werfen.

Die Testspiele wurden wie folgt terminiert: Sonntag, 18. Februar, 15.30 Uhr, zu Hause gegen Eibstadt, Samstag, 24. Februar, 15.30 Uhr, zu Hause gegen Dörfleins und Samstag, 3. März, 15 Uhr, zu Hause gegen Frickendorf/Schottenstein. di