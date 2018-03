SV Buckenhofen auswärts vor wichtigstem Saisonspiel

Das Saisonfinale hat es für die Herren des SV Buckenhofen in sich, geht es doch um nicht weniger als das blanke Überleben in der Bezirksoberliga. Nur mit einem Sieg am vorletzten Spieltag dürfen sich die SVler noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen.



Männer, Bezirksoberliga

HC Sulzbach/Rosenberg II -

SV Buckenhofen

Wieder steht für Buckenhofen (11.) eine im Abstiegskampf bedeutsame Partie an, wenn die SV-Männer am Samstag (14.30 Uhr) bei der sieggleichen Reserve (10.) antreten. Im Falle eines Erfolgs gegen den Gastgeber und einer gleichzeitigen Niederlage des neuntplatzierten HC Weiden in Nabburg wäre der Klassenerhalt für den SVB weiterhin möglich. Es wird sicher kein leichtes Unterfangen für die Buckenhofener, doch nach zuletzt zwei Siegen in Serie können sie zuversichtlich in das wohl wichtigste Spiel der Saison gehen.



Frauen, Bezirksliga

SpVgg. Diepersdorf -

SV Buckenhofen

Am Samstag (18 Uhr) bestreiten die SV-Damen (5.) beim oberen Tabellennachbarn ihr letztes Saisonspiel. Beide Mannschaften finden sich zum Abschluss der Spielrunde im Mittelfeld der Tabelle wieder. Mit einem Auswärtserfolg würden die Gäste allerdings aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs die SpVgg von Rang 4 verdrängen.



Männer, Bezirksliga

HG Amberg -

SV Buckenhofen II

Zwar geht es für die viertplatzierte HG am letzten Spieltag um nichts mehr, dennoch sind die Aussichten der SV-Zweiten beim Auswärtsspiel am Samstag (19 Uhr) nicht allzu hoch einzuschätzen. Mit einem Sieg könnte Buckenhofen den letzten Platz verlassen und den Ligaverbleib theoretisch noch sichern, doch allzu wahrscheinlich ist dieses Szenario nicht. hgum

B-Jungen ÜBL, Sonntag, 12 Uhr, in der Realschulhalle:

SV Buckenhofen - SV Rednitzhembach

B-Mädchen ÜBL, Sonntag, 10.30 Uhr:

SG Kunstadt-Weidhausen - SVB

C-Jungen, ÜBL, Sonntag, 10.30 Uhr, Realschulhalle:

SV Buckenhofen - TSV Feucht II

C-Mädchen, ÜBL, Samstag, 13.30 Uhr, Realschulhalle:

HC Forchheim - SV Buckenhofen

Alte Herren, ÜBK-Meisterrunde, Sonntag, Herderhalle:

10 Uhr: TV Altdorf - SV Buckenhofen

12.45 Uhr: SVB - HC Forchheim