Suppen und Eintöpfe für Kinder

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg lädt am Donnerstag, 5. April, von 18.30 bis 21 Uhr zum Kochkurs "Suppen, Eintöpfe & Co. - Kinder ausgewogen und vollwertig ernährt", ein. Die Veranstaltung findet im Evang. Kindergarten "Arche Noah", Gartenstraße 24, in Pommersfelden statt.Kleine Kinder lieben Suppe und Co. und diese können als warme Mahlzeit gerade in der kalten Jahreszeit den Speiseplan bereichern, teilen die Veranstalter mit. Die Teilnehmer bereiten zusammen schmackhafte und vollwertige Suppen und Eintöpfe mit reichlich Gemüseanteil zu, die den Kleinen gut schmecken. Außerdem lernen die Teilnehmer anhand der Ernährungspyramide, wie die verwendeten Zutaten einen wertvollen Beitrag zur täglichen Versorgung mit Nährstoffen leisten. Die Kursteilnehmer erfahren auch, welche Gemüsesorten gerade Saison haben, sich für Kleinkinder gut eignen und was bei Einkauf, Lagerung und Zubereitung zu beachten ist.Nähere Informationen und Anmeldung unter www.weiterbildung.bayern.de