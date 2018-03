Suppe kochen wie an Gründonnerstag

Die Volkshochschule Nüdlingen veranstaltet am Freitag, 23. März, einen Kurs "Sammeln der Grünen Neune". Es werden Kräuter gesammelt und zur Gründonnerstagssuppe verkocht. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Kläranlage Nüdlingen, danach wird in der alten Schule die Suppe zubereitet. Anmeldungen bei der Volkshochschule, Tel.: 0971/727 116. sek