Einen Kochkurs "Superfood aus dem vollen Korn" mit Edith Wagner bietet die VHS an. Vollkornmehle, Körner, Kerne und Samen werden zu Aufstrich, Suppe, Müsli, Auflauf, Beilagen, feinem Nachtisch und Gebäck verarbeitet. Der Kurs findet am Donnerstag, 8. März, ab 19 Uhr in der Schulküche der Grund- und Mittelschule, Am Hirtengraben 7, Küps, statt. Anmeldung: Tel. 09261/6060-0 oder unter www.vhs-kronach.de