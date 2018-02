Süße Stollenherzen für den guten Zweck

Zur Weihnachtszeit hat die Familienbäckerei Fuchs eine Aktion ins Leben gerufen, um soziale und karitative Einrichtungen in Bamberg durch Spenden zu unterstützen. Daher wurden in der Adventszeit die Stollenherzen der Traditionsbäckerei zu diesem Zweck extra beworben und verkauft.

Inhaberin Hyazintha Fuchs und Nico Rath (Geschäftsführer Verkauf) überreichten jetzt der Lebenshilfe Bamberg, vertreten durch Günther Hofmann, dem Treffpunkt "Menschen in Not", vertreten durch Peter Klein, und dem "Freundes- und Förderkreis der Kinderklinik Bamberg", vertreten durch Ines Hofferberth, jeweils einen Scheck in Höhe von 1000 Euro.

Einen besonderen Dank widmete die Unternehmerin auch den Kunden, die durch ihren Kauf der Weihnachtsspezialität zum Gelingen der Aktion beigetragen hätten. red