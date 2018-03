SÜC-Jugend-Cup 2018

Förderpreis Zum fünften Mal veranstaltet der Sportverband Coburg, der BLSV Kreis Coburg und die SÜC den Jugend-Cup. Der Förderpreis ist mit 3500 Euro (1. Platz: 2000 Euro, 2. Platz: 500 Euro, 3. Platz: 300 Euro) dotiert und richtet sich an alle Sportvereine der Stadt und des Landkreises Coburg.



Bewerbung Mit einem Fragebogen, den alle 175 Coburger Vereine per Mail zugeschickt bekommen, können sich die Vereine bis zum 1. Mai bewerben.

Auswahlprozess Die Jury wählt aus den Bewerbern drei Finalisten aus. Diese werden Mitte Mai informiert und im Coburger Tageblatt vorgestellt. Als Sonderpreis gibt es wieder den mit 700 Euro dotierten Publikumspreis. An dieser Wahl können sich die Leser in einer Online-Abstimmung beteiligen.



Preisverleihung Bei der Finalveranstaltung präsentieren sich die Finalisten am 12. Juni in der alten Pakethalle auf einer Bühne. Die Jury kürt den Gewinner.