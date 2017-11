Sturm auf das Rathaus

Zum Start in die närrische Faschingszeit stürmt die Euerdorfer-Karnevals-Gesellschaft am Samstag, 18. November, das Rathaus "Am Zeilweg". Abmarsch in Richtung Rathaus ist für die Faschingsfreunde um 17 Uhr am Marktplatz Euerdorf. Nach dem Rathaussturm klingt der Abend im Pfarrsaal unter der Kirche fröhlich bei Musik und Tanz aus. sek