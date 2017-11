Sturm auf das Mainleuser Rathaus

Rathaussturm in Mainleus: Seit dem Wochenende regieren auch in der zweigrößten Gemeinde im Landkreis Kulmbach die Narren. Die Garden des Awo-Ortsvereins und die Parkettfeger eroberten den Rathausschlüssel aus den Händen von Bürgermeister Robert Bosch (CSU), den sie gefangen genommen hatten.

Zuvor waren die Faschingsfreunde vom Mehrgenerationenhaus mit musikalischer Begleitung durch Vitus Karg zum Rathaus gezogen. Dort zeigten nicht nur die Awo-Juniorengarde und die "Young Diamonds" ihre Tänze, auch der Parkettfeger-Nachwuchs wirbelte vor zahlreichen Zuschauern über den Rathausvorplatz.

Bürgermeister Bosch ging in Reimform auf das Gemeindeleben ein und sparte dabei die jüngsten, baustellenbedingten Verkehrsprobleme nicht aus: "Für Autofahrer ist alles im Lot.

50km/h und kein Halteverbot!", dichtete er. Und: "Vor Freude könnet ihr doch sprüh'n. Die Brücke ist offen und die Ampel ist grün." JG