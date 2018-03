"Studium Generale" befasst sich mit China

red



Seit mehreren Jahren bietet das "Studium Generale" an der Volkshochschule Coburg die Möglichkeit, seine Allgemeinbildung zu erweitern und neue geistige Impulse zu erhalten. Das kommende Sommersemester steht ganz im Zeichen des Reiches der Mitte. Vorträge vermitteln Wissen über die Geschichte, Kultur, Philosophie und Politik Chinas. Die Hauptrolle spielt dabei Gast-Dozentin Dorothee Schaab-Hanke. Die in Darmstadt geborene Sinologin ist ab dem Sommersemester 2018 Lehrbeauftragte am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie der Universität Bamberg.Die Veranstaltungen gliedern sich wie folgt: Mittwoch, 21. März: "Eine Einführung in die chinesische Philosophie"; Mittwoch, 18. April: "Der Wandel des chinesischen Bildungssystems im 19. und 20. Jahrhundert"; Mittwoch, 25. April: "Chinas Experimentierlabor der Moderne: Die Konzessionen von Shanghai, 1843-1943"; Mittwoch, 9. Mai: "Der chinesische Konsument - Das Erfolgsrezept chinesischer Hidden Champions"; Mittwoch, 16. Mai: "Chinesische Gartenkunst"; Mittwoch, 13. Juni: "Grundlagen der chinesischen Sprache"; Mittwoch, 27. Juni: "Einführung in die chinesische Dichtkunst"; Mittwoch, 4. Juli: "Die chinesisch-amerikanischen Beziehungen unter Trump".Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr und finden im Pfarrzentrum St. Augustin statt mit Ausnahme des Vortrags am 16. Mai, der im Naturkunde-Museum stattfindet. Um Anmeldung telefonisch unter 09561/8825-0 oder online auf www.vhs-coburg.de wird gebeten.Zum Thema gibt es eine Ausstellung mit dem Titel "Wege nach Cathay - Reiseberichte und landeskundliche Werke über China aus den Büchersammlungen der Coburger Herzöge" im Foyer der Landesbibliothek Coburg vom 15. April bis 25. August 2018.Am Donnerstag, 7. Juni, 18 Uhr, findet zudem ein Vortrag zur Ausstellung von Dr. Dorothee Schaab-Hanke statt.