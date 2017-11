Studenten brauchen Dach über dem Kopf

In einem öffentlichen Aufruf appellieren Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Universitätspräsident Prof. Godehard Ruppert an die Bamberger Bevölkerung, Wohnraum für Studenten zur Verfügung zu stellen.

Zu Beginn des Wintersemesters 2017/18 seien immer noch Wohnungssuchende unterwegs, so Starke und Ruppert. "Wir müssen Mittel und Wege finden, um der studentischen Wohnungsnot zu begegnen. Es gibt junge Leute, die im Wohnmobil übernachten oder teure Ferienwohnungen zahlen. Manche haben unserer schönen Stadt sogar den Rücken gekehrt, weil sie keinen geeigneten studentischen Wohnraum gefunden haben", heißt es in dem Aufruf wörtlich.

In den letzten Jahren seien viele Anstrengungen unternommen worden, z. B. durch den Bau von neuen Studentenwohnheimen. Es zeige sich aber, dass dies nicht ausreicht. Insbesondere hilft es denen nicht weiter, die bislang noch keinen studentischen Wohnraum gefunden haben. Deswegen appellieren Starke und Ruppert an die Bürger: "Bitte prüfen Sie, ob Sie Räumlichkeiten für Studenten anbieten können. Manchmal gibt es die Möglichkeit, Teile einer zu groß gewordenen Wohnung an Studentinnen und Studenten zu vermieten. Gemeinsam sollten wir alles tun, damit die studentische Wohnungsnot gelindert wird." red