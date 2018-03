Stromtankstelle auf dem Marktplatz

Eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge soll im zweiten Halbjahr 2018 am Mühlhausener Marktplatz installiert werden, informierte Bürgermeister Klaus Faatz (CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Gemeinde hatte die Errichtung dieser "Stromtankstelle" im vergangenen Jahr beim Nürnberger Stromversorger N-Ergie beantragt und sei damit in die Förderung gekommen, so Faatz. Im Mai letzten Jahres hatten die Räte beschlossen, dass die Ladesäule ihren Standort an der Grünfläche vor dem ehemaligen Geschäft Süß bekommen soll. Damit macht die "Energiegemeinde" Mühlhausen einen weiteren Schritt in die Zukunft. See