Stromschienen aus Kirchaich faszinieren Landrat Wilhelm Schneider

Mit der Firma Ritz in Kirchaich hat Landrat Wilhelm Schneider bei einer Betriebsbesichtigung ein weiteres international agierendes Unternehmen kennengelernt. Zusammen mit Bürgermeister Thomas Sechser wurde er von Fertigungsleiter Martin Moser und Werksleiter Michael Zenk durch die Produktionshallen geführt, wie das Landratsamt mitteilte.

Die Ritz-Gruppe ist eine international aufgestellte Industrie-Unternehmensgruppe, die zu den führenden Herstellern von Nieder- und Mittelspannungswandlern, gießharzisolier-ten Stromschienensystemen und Leistungstransformatoren für spezielle Anwendungen gehört. Die Stromschienensysteme, die vornehmlich in Kirchaich produziert werden, eignen sich den Angaben zufolge hervorragend zur Übertragung von hohen Strömen auf engstem Raum. Sie finden Einsatz in Kraftwerken, Umspannwerken, industriellen Anlagen, in der Automobilindustrie, bei Öl- und Gas-Plattformen, Chemie-Anlagen, Offshore-Parks und Windanlagen und werden in die ganze Welt ausgeliefert.

Das Wissen und das Engagement der 90 Mitarbeiter in Kirchaich sind dabei der Garant für die erfolgreiche Positionierung am Markt und die Sicherung des etwa 8600 Quadratmeter großen Standortes, der immer wieder erweitert wurde. 2001 hatte die Gemeinde Oberaurach die Firmengruppe zur Errichtung des Standortes bewegen können. Neben kleineren Erweiterungen wurde 2008 die Hochstromfertigung und 2012 das Gefahrgutlager in Betrieb genommen. Eine weitere Aufstockung des Personals ist geplant, erfuhr der Landrat.

Ritz hat weltweit sieben Produktionsstandorte. In Europa (Deutschland, Österreich, Un-garn), China und den USA sind ungefähr 1200 Mitarbeiter beschäftigt. Landrat Schneider war fasziniert von den Produkten und deren Einsatzmöglichkeiten und dankte der Geschäftsführung für die Führung. red