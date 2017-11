Stromlieferant werden

Einen Vortrag "Photovoltaik - Strom selbst erzeugen, speichern und selber verbrauchen" bietet die Umweltstation Lias-Grube in Kooperation mit dem Arbeitskreis Info-Offensive Klimaschutz des Landratsamtes Forchheim an. Er findet statt am Donnerstag, 16. November, um 19.30 Uhr in der Umweltstation Lias-Grube in Unterstürmig.Dabei gibt es ausführliche Informationen rund um dieses Thema. Im Vortrag wird dargestellt, was bei der Planung einer Photovoltaikanlage zu beachten ist, wieviel Platz diese braucht, welche Dächer geeignet sind und welche Möglichkeiten der unmittelbaren Nutzung oder Speicherung bestehen.Außerdem geht es um die Frage, wie wirtschaftlich der Einsatz von innovativen Batteriespeichern ist. Dadurch kann ein größtmöglicher Eigenverbrauch und damit eine gewisse Unabhängigkeit vom Stromlieferanten erreicht werden. Schließlich kann der über eine effiziente Photovoltaikanlage erzeugte Strom für den Betrieb der Wasch- und Spülmaschine, die Heizung und Warmwasserbereitung, die Beleuchtung oder für das Aufladen eines Elektroautos verwendet werden.Durch die Auswahl des richtigen Energiemanagements lassen sich der Eigenverbrauch und die Unabhängigkeit nochmals steigern, wie das Landratsamt Forchheim in einer Pressemitteilung ausführt. Die Stromkosten können durch eine Photovoltaikanlage über Jahre hinweg stabilisiert werden, die Anlagenbesitzer entgehen so zukünftigen Preissteigerungen. "So gehen Kostenreduktion und Klimaschutz Hand in Hand", heißt es weiter.Im Rahmen des Vortrags können Fragen gestellt werden. Alle Interessierten sind zum Vortrag eingeladen, der Eintritt ist frei. Weitere Vorträge zu Umweltthemen sind zu finden auf der Internetseite des Landratsamtes Forchheim unter www.lra-fo.de/klima . red