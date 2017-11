Stromgerät entwendet

In der Zeit von Allerheiligen, 15.30 Uhr, bis Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter von einem Weidezaun das Stromgerät samt Batterie und Solarpanel. Die Weide befindet sich an einem Feldweg zwischen Poppenlauer und Rannungen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 375 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Kissingen unter der Telefon-Nr. 0971/714 90 in Verbindung zu setzen.