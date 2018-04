Stromer sagt, wie es geht

Der Obst- und Gartenbauverein von Baiersdorf lädt am Mittwoch, 11. April, ab 19.30 Uhr zu einem Veranstaltungsabend in das Hotel "Fränkischer Hof" ein.



Ortsgestaltung das Thema

Als Referent hat der Kreisfachberater für Gartenbau und Landespflege, Michael Stromer, sein Kommen angekündigt und wird es unter das Thema "Ortsgestaltung im Landkreis Lichtenfels" stellen. Nachdem dieser Abend nicht nur für die Mitglieder, sondern auch die Gesamtbevölkerung interessant sein dürfte, ergeht an alle Einladung. red