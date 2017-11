Strom-Tagung

Die Regionalkonferenz "Intelligente Stromnutzung" findet am Donnerstag, 16. November, von 11 bis 18 Uhr auf Kloster Banz statt. Anmeldungen sind möglich beim Energiekoordinator der Regierung von Oberfranken, Alexander Wagner, per E-Mail an alexander.wagner@reg-ofr.bayern.de oder per Post an: Regierung von Oberfranken, Sachgebiet 24, Postfach 110165, 95420 Bayreuth. red