Strickkreis Oberaurach werkelt diesmal für Neugeborene im Senegal

Auch im Senegal brauchen Neugeborene ein Baumwollmützchen auf dem Kopf und Söckchen an den Füßen. Deshalb lud der Strickkreis Oberaurach jetzt Pfarrer im Ruhestand Ewald Thoma und Pfarrhaushälterin Cäcilie Kager ein, um für ihr Patenschaftsprojekt im Senegal Mützchen und Socken auszusuchen.

"Die ganz kleinen Socken sind schon eine Herausforderung, auch für unsere geübten Strickerinnen", erklärte Ingrid Denner. Aber mittlerweile haben sich einige Damen schon darauf spezialisiert, denn der Strickkreis versorgt auch Säuglingsstationen mit seinen liebevoll gestalteten Handarbeiten.

Alle 14 Tage treffen sich die Strickerinnen im Bürgertreff "Sternstübla", um ihrem Hobby zu frönen. Da wird gestrickt, ein bisschen geratscht, und es werden Kniffe für die Handarbeiten ausgetauscht. Die Damen stricken sowohl für die eigenen Kinder und Enkel als auch für den guten Zweck. Zwei Autos voll mit Decken, Mützen und Socken brachten sie im Sommer nach Altenstein, wo jährlich ein Hilfstransport nach Rumänien organisiert wird. "Wir suchen uns immer Projekte aus, bei denen wir wissen, dass die Spenden direkt ankommen. Am liebsten in kirchlicher Trägerschaft", erklärte Denner.

Pfarrer Thoma und Cilli Kager betreuen seit Jahrzehnten ein Partnerschaftsprojekt im Senegal, das viele Facetten hat. Rund eine Million Euro haben sie inzwischen gesammelt.

Pfarrer Andre Gueye aus dem Bistum Thies im Senegal war viele Jahre lang Urlaubspfarrer in Kirchaich und Dankenfeld, und so entstand das Projekt. Gueye ist inzwischen Bischof. Mit Geldern aus Dankenfeld wurde ein ganzer Kindergarten gebaut. "Rund 1900 Schüler konnten wir bisher unterstützen, 1000 davon haben schon ihren Schulabschluss gemacht", erzählt Cäcilie Kager, die mindestens einmal jährlich in den Senegal fliegt. Nächstes Mal hat sie die Mützchen und Söckchen des Strickkreises dabei.

Regelmäßig fliegt auch Roswitha Burger vom Freundeskreis, die sich ebenfalls freute, dass der Strickkreis an die Kinder im Senegal gedacht hat. Alles in Baumwolle und schön bunt haben die Strickerinnen gearbeitet, damit die Sachen auch zu Afrika passen.

Der Strickkreis freut sich sowohl über Zuwachs bei den Treffen als auch über Anfängerinnen, die gerne auf die Ratschläge der geübten Handarbeiterinnen zurückgreifen, und über Wollspenden, die für gute Zwecke verarbeitet werden können. Ansprechpartnerin für beides ist Ingrid Denner, Telefonnummer 09522/6673. sw