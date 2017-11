Strickkreis bietet Handarbeiten an

Im Rahmen des Weihnachtsmarktes sind alle Interessierten am Sonntag, 3. Dezember, ab 10 Uhr (bis 17 Uhr) zu einem Besuch in das Pfarr- und Jugendheim eingeladen. Die Frauen des Ebens- felder Strickkreises bieten ihre Handarbeiten, von Wollsocken bis zum Platzdeckchen, in vielfältiger Ausführung an und der Arbeitskreis Mission hat die üblichen Waren des Eine-Welt-Ladens parat. Damit der Besuch nicht zu nüchtern ausfällt, werden in bewährter Weise die Besucher ab 13 Uhr mit warmen und kalten Getränken, hausgebackenen Kuchen und Torten im Pfarrkaffee bewirtet. (Bei Bedarf auch schon ab 10 Uhr). red