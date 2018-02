Stress für die Haut

Egal ob Pirat, Indianer, Clown oder Fantasy - es gibt jede Menge Masken, die kunstvoll mit Farbe ins Gesicht gezaubert werden. Wer zum Faschingsendspurt mit seinem Kostüm und angemalten Gesicht glänzen will, der sollte einige Regeln beachten.

"Grundsätzlich wichtig ist zunächst die Anwendung einer individuell angepassten Pflege vor dem Schminken, damit die Haut geschützt wird", rät Dr. med. Lidia Poppe, Hautärztin aus Bad Kissingen. Wer mit viel Schminke loszieht, der sollte auf jeden Fall zuerst in das Kostüm schlüpfen und sich danach anmalen. Wäre doch schade, wenn beim Anziehen nicht nur die Schminke zerstört, sondern auch noch das Kostüm verschmiert ist. Echte Faschingsfreaks schwören auf Profischminke, die es auch für den Theaterbedarf gibt.

Alle Farben bestehen prinzipiell aus Fett, Wachs und eben Farbe - angeboten werden sie im Set als Stifte oder im Tiegel als Einzelprodukt. Es gibt zwei Arten: konventionelle Farben oder Naturkosmetik. Letztere ist zertifiziert und schließt Problemstoffe wie Allergie auslösende Konservierungsmittel aus. Hautprobleme können durch paraffinhaltige Wachse, die der Haut Feuchtigkeit entziehen, entstehen. Paraffine - auch bekannt als Mineralwachs oder Vaseline - entstehen als Nebenprodukt bei der Erdölgewinnung.



Zertifizierte Naturkosmetik

Wer empfindlich reagiert, greift besser auf Schminkfarben mit Avocado- oder Jojobaöl zurück. Für Kosmetik gibt es kein Siegel, Hersteller von Naturkosmetik zeichnen ihre Ware jedoch dementsprechend aus. Wer unsicher

ist, sollte auf jeden Fall die Deklarationsliste der Verpackung genau lesen, mit Hilfe des Smartphones direkt im Geschäft, zu Hause am Rechner oder im Lexikon lassen sich leicht die Inhaltsstoffe nachlesen und die schädlichen entlarven.

"Bei bekannten Allergien oder Unverträglichkeiten müssen die entsprechenden Inhaltsstoffe gemieden werden. Im Zweifel sollte man sogenanntes hypoallergenes Make-up verwenden", lautet ein weiterer Tipp der Hautärztin. Tauchen Bezeichnungen wie Mineral Oil, Petrolatum oder Gifte wie Butylhydroxytoluol (BHT) auf, sollte man die Finger davon lassen. In konventioneller Kosmetik kommen auch Formaldehydabspalter wie Bronidox, Bronopol oder chemische Farbstoffe, wie eine Reihe von CI (-18050, -14720 und weitere) vor, die als Azofarbstoffe zusammengefasst sind. Naturkosmetik verzichtet auf solche Zusätze, die als krebserregend gelten.

Was auch immer verwendet wird, wer sein Gesicht komplett schminkt, der braucht ein bis zwei Grundfarben. Bevor der Finger in die Farbe getaucht wird, sollte das Gesicht gut gereinigt und mit der üblichen Tagescreme versorgt werden. Wer als komplett bemalter Clown gehen will, der wählt weiße Schminke als Grundfarbe, darauf gezeichnet werden die Augen, Mund und Backen. Ob das mit Pinsel oder Stift erfolgt, bleibt jedem selbst überlassen. Wer mit dem Pinsel arbeitet, sollte natürlich bei jedem Farbwechsel das Malutensil ordentlich auswaschen. "Pinsel sollen regelmäßig gesäubert und abgelaufenes Make-up nicht verwendet werden, weil sonst Bakterien oder chemische Abbauprodukte zu Hautreizungen führen können", sagt Poppe. Gut geschminkt geht es zur Party. Egal wie lange gefeiert wird, genauso wichtig wie das Schminken ist später das Entfernen der Farben vor dem Schlafen.